Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO por Copa Libertadores vía Fox Sports desde el Estadio Nacional

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Sporting Cristal vs. Godoy Cruz este martes 12 de marzo, en el Estadio Nacional de Lima, por la segunda jornada del grupo C de la Copa Libertadores , desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este match será transmitido para Sudamérica por la señal de Fox Sports (Brasil SporTV 2). En Australia, Canadá y Estados Unidos vía beIN Sports.

Sporting Cristal y Godoy Cruz se enfrentarán este martes en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con el objetivo de conseguir su primer triunfo en la competición, tras haber terminado con una derrota y un empate, respectivamente, la primera fecha.



El equipo celeste que dirige el técnico argentino Claudio Vivas quiere resarcirse de la derrota sufrida la pasada semana por 5-4 en Chile contra la Universidad de Concepción, en un alocado partido que se decidió en los minutos finales.



Es el único partido oficial perdido por el Sporting Cristal en lo que va de 2019, pues en la Liga 1 es el líder absoluto del torneo al haber hecho un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas, con un bagaje de siete goles a favor y ninguno en contra.



"En el torneo local tenemos la valla invicta y una buena puntuación para seguir mirando de arriba, pero hay que seguir trabajando. Este grupo de jugadores viene haciendo un esfuerzo muy grande", comentó Vivas en conferencia de prensa.



El preparador argentino auguró que el encuentro contra el 'Tomba' será "vibrante" y deseó que los hinchas del conjunto celeste puedan llenar el Estadio Nacional para ayudar a sus jugadores.



Para este partido, el Sporting Cristal tiene en racha al artillero argentino Emanuel Herrera, máximo goleador de la pasada temporada de la liga peruana, que ha anotado sendos tantos en los dos últimos encuentros del club rimense ante la Universidad de Concepción y Unión Comercio.



Por su parte, el Godoy Cruz tratará de llevarse los tres puntos de Lima después de que la pasada semana no pasara del empate a cero frente al Olimpia paraguayo en un encuentro disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



El triunfo permitiría al equipo dirigido por Lucas Bernardi romper una sucesión de cinco partidos consecutivos sin ganar entre la Superliga Argentina y la Copa Libertadores, con un saldo de tres empates y dos derrotas, en los que ha sido incapaz de hacer goles.



'El Expreso' atraviesa un aguda crisis anotadora en la que acumula 464 minutos sin batir la portería rival, desde que el delantero uruguayo Miguel Merentiel hizo el tanto de la victoria por 3-2 frente al Atlético Tucumán el pasado 10 de febrero.



El conjunto mendocino acumula tres empates consecutivos a cero goles, el último de ellos este sábado frente al Rosario Central en un encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Superliga Argentina, lo que le situó en la decimocuarta posición de la clasificación.



Para el encuentro contra Sporting Cristal, Bernardi recuperará a la mayoría de jugadores titulares que no participaron en el encuentro contra Rosario, entre ellos el uruguayo Santiago García y Juan Martín Lucero.



La segunda jornada del Grupo C de la Libertadores la completará el encuentro que mide al Olimpia y a la Universidad de Concepción en el Defensores del Chaco de Asunción.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz - horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del miércoles en China

09:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz - alineaciones probables

Sporting Cristal : Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Patricio Arce; Fernando Pacheco, Emanuel Herrera y Christófer Gonzáles. Entrenador: Claudio Vivas.



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García. Entrenador: Lucas Bernardi.



Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).