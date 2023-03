En la Copa Libertadores, Sporting Cristal logró superar un 2-0 en contra en el partido de ida ante el Nacional de Paraguay con un contundente 5-1 en Lima y, con dicho resultado, clasificó a la Fase 3 del torneo, donde enfrentará al Huracán de Argentina; sin embargo, para este encuentro, los ‘celestes’ no podrán contar con dos de sus máximas figuras: Yoshimar Yotún y Martín Távara, aunque por motivos totalmente distintos.

“Yoshimar Yotún está en proceso de recuperación en la parte física y no tenemos la certeza de si va a viajar o no. En cambio, lo de Martín Távara es un tema que no es deportivo, es algo que se lo voy a dejar a la directiva”, explicó el estratega de Sporting Cristal, Tiago Nunes.

Cabe recordar que el exvolante del Cruz Azul de México, Yoshimar Yotún, se lesionó a los 32 minutos del primer partido copero del año; mientras que, el también revelado por Sporting Cristal, Martín Távara, tendría un impedimento de salida del país por sus problemas con su expareja.

Finalmente, el técnico brasileño que hoy viste de celeste, Tiago Nunes, aclaró que aún no tiene el equipo definido para enfrentar a los argentinos en el primer partido de Fase 3 de la Copa Libertadores: “Voy a evaluar en esta semana, porque aún estamos estudiando a Huracán, mañana juegan y vamos a tratar de sacar las mejores conclusiones”.

De superar este ida y vuelta, Sporting Cristal ingresaría a la fase de grupos de la Libertadores como G2, cuyo sorteo se realizará a fines de este mes; no obstante, si los ‘celestes’ no logran avanzar, recaerán en la fase de grupos, pero de la Copa Sudamericana 2023.





