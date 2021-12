En Sporting Cristal venían buscando un delantero para la temporada 2022 y la posible llegada de Emanuel Herrera, quien brilló con la camiseta celeste, quedó descartada de manera sorpresiva. Finalmente, el colombiano John Jairo Mosquera se convirtió en el flamante refuerzo del cuadro del Rímac, con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores.

Sin embargo, la noticia no causó buena impresión entre los aficionados de la institución ‘Bajopontina’ y hubo muchos comentarios negativos hacia el nuevo delantero del equipo. Debido a dicha situación, Alex Pirata Cabo, periodista que cubre la Liga de Bolivia, reveló que el futbolista podría cambiar de parecer y no llegar a Lima.

“En el fichaje de John Jairo Mosquera. Las críticas a la operación por parte de la hinchada de Sporting Cristal ponen en duda incluso que el delantero llegue a unirse al conjunto”, expresó el comunicador a través de Twitter. La información causó mucha sorpresa, pero hubo novedades horas después.

A través de su misma red social, Alex Pirata Cabo informó que el delantero llegará al club peruano y también brindó un consejo para los fanáticos: “Deberían mostrar más respeto hasta que vean su desempeño y ahí decidir qué opinión tienen”.

Periodista se refirió al fichaje de John Jairo Mosquera en Sporting Cristal. (Foto: Tw Alex Pirata Cabo)

Por ahora, la planificación de Roberto Mosquera, DT del cuadro ‘Celeste’, sigue su curso normal, pero no evitó referirse al tema. “En este día en el que deberíamos de hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido y dolido, y no ha pisado el Perú”, apuntó en entrevista el canal de prensa de la entidad deportiva que dirige.

“Él (John Mosquera) tiene familia en edad escolar, universitaria, laboral, y cuando leen eso piensan ‘¿A dónde estamos viniendo?’. Entonces hay dos o tres que roban el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer y a quién traer. Él ha triunfado en Alemania”, precisó el estratega.

¿En qué equipos jugó John Jairo Mosquera?

A lo largo de su carrera, John Jairo Mosquera pasó por el Werder Bremen (2005 a 2008), Unión Berlín (2009 a 2012) y Energie Cottbus (2013 a 2014) de Alemania; Changchun Yatai de China (2012); Envigado (2014 a 2015) y Llaneros (2016) de Colombia; La Serena (2016-17) de Chile; NorthEast United (2017-18) de Irlanda; Royal Pari (2018 a 2020), Always Ready (2021) y Guabirá (2021) de Bolivia.

Cabe mencionar que en los últimos cuatro años, el atacante estuvo en la Liga de Bolivia y sus mejores estadísticas de cara al arco fueron con la camiseta del Royal Pari: 15 tantos en 22 apariciones en 2018 y 20 celebraciones en 40 presentaciones en 2019. En el 2020 fue campeón ese mismo equipo, pero su participación fue mínima: tres anotaciones en ocho juegos. Y este 2021, logró nueve goles en 16 partidos.