Ante la ya pública lesión de Luis Advíncula, quien venía siendo usado como lateral-volante por izquierda, se abre una vacante en el once titular de Jorge Fossati y aquí desglosamos sus opciones.

Primero, Bryan Reyna. El extremo ex-Alianza Lima y hoy con buenas presentaciones en el Belgrano de Argentina es el primer candidato en suplir al inflamado tobillo del ‘Rayo’, pero -¡cuidado!- hay un peligro en utilizarlo.

Si el ‘Nonno’ se decide por el ‘Diablo’, como fue rebautizado en su nuevo equipo, ganará mucho vértigo y ‘chocolate’ en el último tercio del campo de juego, pero correrá el riesgo de perder un hombre defendiendo.

Por ello, pasamos al segundo nombre: Marcos López. El de Feyenoord debería de ser el titular indiscutible en esa posición, pero no. Algo de su juego no le gusta al profesor, que hasta prefiere un perfil cambiado en ese lado.

El ‘heredero’ de Miguel Trauco parece que no lo es tanto pues, a pesar de haber sido titular en tres de los seis partidos amistosos de la bicolor, no convenció y, en el debut de la Copa América, no inició.

Tercero, Oliver Sonne. Ser el mejor lateral derecho y campeón de la liga de Dinamarca parece que no alcanza para estar en el once de Jorge Fossati, que tiene a Andy Polo en ese carril por encima del ‘Vikingo’ y del ‘Rayo’.

Volviendo al ‘Thor de los Andes’, la Selección Peruana ganaría despliegue, ida y vuelta, y mucha pierna, pero perdería -por ejemplo- las corridas y, sobre todo, las sorpresas de Bryan Reyna.

Por último, pero no menos importante, Joao Grimaldo; el cuarto en orden de cambios también podría entrar como carrilero por izquierda, pero, con mucha menos experiencia que los anteriores, sería una verdadera apuesta.





