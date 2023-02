El histórico defensor de 36 años del Real Madrid y del PSG, Sergio Ramos, le dijo adiós a la Selección de España en una emocionante carta dirigida a sus seguidores en la que, entre otras cosas, denunció el maltrato recibido por el actual técnico de ‘la roja’, Luis de la Fuente. Para el central español, su carrera en la selección no debió de terminar de esa forma, sino por una decisión personal por respeto a su trayectoria.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección de España, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy, he recibido la llamada del actual Seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, inicia el comunicado de Sergio Ramos.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”, agregó.

Esta afirmación de Sergio Ramos no coincide con las primeras declaraciones de Luis De la Fuente cuando asumió el cargo de entrenador de la Selección de España a mediados de diciembre de 2022, donde manifestó que nadie tenía las puertas cerradas en ‘la roja’.

“Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada pero nadie tiene las puertas cerradas”, señaló el sustituto de Luis Enrique después de Qatar 2022.

Casi al final de la triste misiva, Sergio Ramos reconoció que “miro con admiración y envidia a Luka Modric, a Lionel Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente, no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”.





VIDEO RECOMENDADO: