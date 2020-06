Sergio Agüero cumplió 32 años de vida y tuvo una celebración adaptada a la pandemia de COVID-19, en la que terminó sorprendido por el escueto mensaje que recibió de Lionel Messi, su aliado en la selección argentina.

El atacante de Manchester City recibió como obsequio un libro con saludos de familiares y amigos cercanos por su onomástico, pero ninguno se expresó como la ‘Pulga’, quien provocó que el ‘Kun’ se pronunciara a través de Twitch para reclamar un trato más cariñoso.

“Bueno, les voy a mostrar lo que escribió Leo. ¡Gracias por esforzarte en el gran saludo que me hiciste! Lo vamos a leer juntos porque se esforzó, me escribió un testamento. No puede escribir tanto este pibe”, anunció Aguero a sus seguidores en tono sarcástico, antes de exhibir el “feliz cumpleaños, chaval. Te quiero mucho” que le dedicó la estrella del Barcelona.

“Por ahí no entendió la jugarreta. Y eso que pasamos bastantes cumpleaños juntos. No habrá pensado que era para esto sino me imagino que te ibas a esmerar un poquitito más, Leo. Tantos años juntos, algo más...”, añadió entre risas, portando el obsequio que le realizó su pareja, Sofía Calzetti.

A diferencia de Messi, la amada del ‘Kun’ sí se explayó. “¡Feliz cumpleaños amor mío! Ya es el segundo que pasamos juntos y estoy feliz de que así sea. Te deseo toda la felicidad del mundo y espero hacerte pasar un lindo día a pesar de la situación, de todos modos quise prepararte un súper cumple para nosotros”, escribió en Instagram, donde también compartió una foto del artillero y otro espectacular regalo de cumpleaños: una parrilla personalizada con su firma.