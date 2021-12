Este miércoles, Sergio Agüero (33 años) anunció que se retirará de manera prematura, puesto que el problema cardíaco que sufrió durante un partido con Barcelona en LaLiga Santander impedirá que pueda practicar el deporte con normalidad. El propio futbolista dio la noticia y no pudo contener las lágrimas.

Las instalaciones del Camp Nou se habían acoplado de manera adecuada para la conferencia de prensa que brindó el Kun, en la que también estuvieron presentes sus compañeros del club ‘Azulgrana’, Pep Guardiola, su exentrenador en Manchester City; y algunas otras figuras importantes.

Tras salir al estrado, el delantero mostró pesar en su rostro y no pudo articular las primeras palabras, puesto que el llanto se lo impedía. No obstante, tomó fuerzas y finalmente brindó el mensaje, que ha generado gran tristeza en el mundo deportivo.

“He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes. Estuve en buenas manos del médico, que han hecho lo mejor y eso ha sido que sería mejor dejar de jugar”, expresó.

“Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil”, añadió.

No obstante, fiel a su estilo, Sergio Agüero dejó un poco de lado la pena y mostró algunas sonrisas en ciertos momentos, en especial cuando recordaba cosas de su carrera, e incluso, desató algunas carcajadas cuando mencionó su última anotación. “Me voy con el último gol que le hice al Real Madrid... ¿No está mal no?”, aseguró.