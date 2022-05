Uno de los jugadores peruanos con resaltante paso por Europa ha sido Alberto Rodríguez, el defensor que inició su carrera en Sporting Cristal. A lo largo de su travesía en el viejo continente, el zaguero central se cruzó con distintas figuras del fútbol mundial, tanto deportistas como entrenadores.

En ese sentido, el ‘Mudo’ reveló que pudo conocer a José Mourinho, el reconocido entrenador portugués. Durante una reciente entrevista para Gol Perú, el destacado futbolista dio detalles de la charla que tuvo con el estratega, confesando el curioso consejo que recibió en ese entonces.

“El gerente del Sporting de Lisboa es muy buen amigo de Mourinho y me lo presentó en Inglaterra, cuando dirigía al Chelsea. Yo estaba en mi cuarto y me llamaron para presentarse a una persona y no me imaginaba de quién se trataba”, relató Alberto Rodríguez.

“Me presentaron a José y hablamos en español, porque estuvo trabajando en FC Barcelona. Ahí me dijo: ‘Eres un gran jugador, pero tienes que meter más patadas’”, manifestó el defensor, recordando con gracia aquella recomendación.

Por otro lado, Alberto Rodríguez también dio pormenores de su encuentro con ‘CR7′ en un restaurante. “Jorge Mendes era nuestro representante y llegamos al lugar pactado para comer. Ahí estaba Cristiano Ronaldo, quien me reconoció, me saludó y nos pusimos a conversar”, recordó el central.

“Luego pasamos a cenar en otro lado. Ahí estaban sus familiares, su mamá y amigos muy íntimos. Fue todo muy privado, habían como unas 30 personas. La verdad es que la pasamos muy bien”, finalizó el ‘Mudo’.