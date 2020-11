Eduardo Vargas no fue tomado en cuenta en la Selección Chilena para los encuentros ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El atacante es el segundo máximo goleador en la historia de ‘La Roja’ (38 goles) y un referente de área importante cada vez que es utilizado; sin embargo, Reinaldo Rueda decidió no contar con él.

Este miércoles, Vargas fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Mineiro, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, y aprovechó para esclarecer dudas sobre su no llamado a Chile.

“Es mentira que yo llamé. Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá y trabajando para llegar a una posible nueva convocatoria”, dijo Eduardo tras los rumores que indicaban que pidió no ser convocado.

Sobre su nuevo equipo, valoró el llamado de Sampaoli, un entrenador que siempre confía en él.

“Hablamos siempre, yo quería mucho venir y estar con él. ¿Por qué rindo tanto con él? Por la confianza que me da dentro y fuera del campo. Siempre está hablando conmigo las cosas que hago mal o bien", dijo.

"Vine para ser protagonista, pero no individualmente, más bien para ayudar al equipo. Estoy más maduro, ya tengo mi familia y estoy cuidándome mucho más que antes. Seré un Vargas nuevo”, finalizó el exTigres.