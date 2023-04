Después de ser eliminada del Mundial, la Selección de Brasil nombró al técnico de su sub 20 como interino a la espera de asegurar la “libertad” de su mejor candidato para ponerse el buzo. El elegido por la ‘verdeamarela’ es el italiano Carlo Ancelotti, pero su vigente contrato con el Real Madrid aún les impide unir lazos.

“La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión, pero -después- hay que respetar el contrato que tengo y que quiero cumplir”, declaró Carlo Ancelotti en la última conferencia de prensa del Real Madrid.

Sin embargo, en el fútbol, a veces el contrato es lo de menos y los que mandan en realidad son los resultados, algo que ‘Carletto’ no está obteniendo, ya que está a punto de perder La Liga, por la diferencia de 12 puntos con el Barcelona. Para quedarse, sólo ganar la Champions League lo salvaría.

“Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo sé que tengo contrato y lo quiero cumplir. Lo que pueda pasar en el futuro no lo sé”, afirmó Carlo Ancelotti ante la fuerte especulación de que, si es eliminado de la Champions League, el Real Madrid le rescindiría.

“No me sorprende que haya estos rumores. No me afecta, no me preocupa. Sólo estoy pendiente de cumplir con este club y con este equipo. Yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permita hacerlo. Estoy muy bien y noto el cariño del presidente, de la afición y de los jugadores. Tenemos dos meses por delante y después ojalá se pueda seguir”, finalizó.





¿Hasta cuándo tiene contrato Carlo Ancelotti con el Real Madrid?





Antes de disputarse el Mundial de Qatar, Carlo Ancelotti era el técnico del momento tras ganar la Champions League con el Real Madrid; sin embargo, después de retomar funciones, los ‘merengues’ no han sido sólidos ni en la La Liga ni en la Copa, algo que aceleraría el fin del contrato del italiano que debería de acabar en 2024.

Cabe resaltar que, de darse su traspaso a la Selección de Brasil, esta sería la primera experiencia al mando de un representativo nacional para Carlo Ancelotti; ya que, en sus más de 30 años de carrera, el italiano sólo ha comandado a clubes (10).

Sin embargo, sus 5 Ligas, 4 Champions League, 4 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes son currículum suficiente para postularse a cualquier Selección Nacional del mundo. ¿El obstáculo? Brasil nunca ha tenido un técnico extranjero en toda su historia y la tolerancia a la adaptación de ‘Carletto’ podría ser muy poca.





VIDEO RECOMENDADO: