Sergio Romero ha estado en la banca de suplentes en los amistosos FIFA que la selección argentina jugó ante México en la fecha doble de noviembre, pero ello no lo ha desmoralizado.

El popular 'Chiquito', también suplente habitual en el Manchester United, abandonó la concentración 'Albiceleste' para viajar a Inglaterra, pero antes aseguró que el arco de su selección retornará a sus manos en 2019.

"Mi futuro va a estar ligado al arco de la Selección, sin lugar a dudas. Son objetivos, metas y cosas que no se las voy a dejar fácil a ninguno. Es una realidad. Yo sabía, tanto en Estados Unidos como en esta doble fecha, que no iba a jugar. Lo sabía antes de venir. Me habían llamado y me habían comunicado la situación, que querían probar y ver. Yo tuve mis minutos el mes pasado y creo que las cosas me salieron bien. Lamentablemente, si le hubiésemos ganado a Brasil, sería muchísimo mejor para mí. Pero estoy contento con el lugar que ocupo", expresó antes de tomar el vuelo a Manchester.

"Sé que el arco de la Selección, el año que viene, va a volver a ser mío. No tengo ninguna duda de eso. No me preocupa para nada no haber jugado ayer (martes) o la doble fecha. Y me puse muy contento de que, tanto Cachorro Marchesín como Gero Rulli, hayan hecho un gran trabajo", añadió 'Chiquito'.

Sergio Romero también habló del trabajo del entrenador Lionel Scaloni y del compromiso que mostraron los jugadores convocados en esta etapa de transición que sufre la Selección Argentina.

"Le dieron la posibilidad de hacerse cargo de algo que es difícil, la renovación de un plantel. Y lo asumió con naturalidad. Mucho de eso se lo hicimos nosotros fácil. Traer gente joven, con actitud, ganas y el sacrifico de los chicos fue increíble. Daban ganas de estar adentro del grupo, de entrenarse, de compartir. No solo adentro del campo de juego, sino también afuera. Todos los chicos se mataban de la risa jugando al truco, al ludo, tomando mate... Se disfrutó muchísimo el tiempo compartido en los entrenamientos y se vio reflejado en el campo de juego. Gio Simeone entró faltando 15 minutos y metió un pique al corner para tirar el centro para el primer gol de Paulo Dybala en la Selección Argentina. Eso te demuestra cómo está el grupo", concluyó.

Argentina afrontó dos amistosos frente a México: el pasado viernes en Córdoba y el martes en Mendoza, ambos con victoria local por 2-0.