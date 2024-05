En una reciente entrevista, Ricardo Gareca, el actual técnico de la Selección Chilena, compartió detalles sobre los preparativos de “La Roja” para la próxima Copa América 2024.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la comida chilena?

Tras ser consultado sobre su platillo chileno favorito, el argentino señaló que todavía no ha elegido su preferido. Sin embargo, aseguró que “todo es rico”.

“Te puedo decir que se come de primera. Tengo que felicitar a la cocina porque es espectacular. Todo es rico acá. He ido a los restaurantes y todo ha sido de primera. En Chile se come muy bien”, comentó en TNT Sports de Chile.

Gareca explicó que es una persona “muy tradicional” y que todavía le falta explorar los platillos típicos chilenos, como la cazuela chilena.

Escándalo en Chile: Ricardo Gareca convoca a jugador sentenciado por homicidio

Con miras a la Copa América 2024, Ricardo Gareca anunció la lista preliminar con 55 jugadores de Chile que jugarían el torneo internacional. Entre jugadores conocidos y nuevos, resaltó el nombre de uno en particular, quien en el 2019 fue condenado a 10 años de prisión por homicidio.

Se trata de Luciano Cabral, volante de Coquimbo Unido de la Primera División del país ‘sureño’, que ha sido una de las sorpresas del ‘Tigre’ por su gran desempeño en el conjunto ‘aurinegro’.

En el 2017, Luciano Cabral fue implicado en una pelea callejera en Argentina, la cual resultó en la muerte de Joan Villegas. Tras ser declarado “coautor del homicidio simple” en 2019, Cabral fue condenado a 9 años y medio de cárcel.

