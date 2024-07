No va más. México ha firmado una de sus peores actuaciones en Copa América luego de quedar fuera en fase de grupos tras empatar, en la última fecha y definitoria, ante Ecuador, que logró su pase a cuartos de final gracias a la diferencia de goles.

El partido era de vida o muerte, pues ambos llegaban de solo superar a la débil Jamaica y caer ante Venezuela, por lo cual el ganador iba a ser el que tuviera su pase a la siguiente ronda. Sin embargo, el empate favorecía a los ecuatorianos, pues la diferencia de goles lo ponían en ventaja.

Así pues, en un empate sin goles, el ‘Tri’ firmó su pase a octavos de la Copa América tras obtener 4 puntos y una diferencia de goles de +1, dejando atrás a los aztecas y a Jamaica, que además cayó ante una gran Venezuela que ha firmado un puntaje perfecto.

Tras estos resultados, Venezuela, puntera del grupo, junto a Ecuador, clasificaron a la siguiente ronda y esperan rival, sumándose a la selección de Argentina, campeona vigente del certamen, y Canadá, que dio la sorpresa en el Grupo A.

Por su parte, México y Jamaica se suman a Perú y Chile en las selecciones que se han despedido definitivamente del torneo. Mañana se define el Grupo C en vibrantes encuentros: Uruguay vs Estados Unidos y Panamá vs Bolivia.





