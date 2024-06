El encuentro amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol del Congo y Marruecos, en el marco de la fecha FIFA, se tornó violento tras el inicio de una pelea en el minuto 60 del encuentro.

Todo empezó cuando la jugadora Ruth Kipoyi, jugadora del Galatasaray y del Congo, cometió una dura falta a los 59 minutos del juego.

Esta infracción desencadenó una serie de protestas por parte de las jugadoras marroquíes, especialmente de Yasmine Mrabet, jugadora del Levante Las Planas del fútbol español.

En medio de los reclamos y empujones que siguieron a la falta, Kipoyi perdió la compostura y lanzó un violento puñetazo al rostro de Mrabet, quien quedó ‘noqueada’.

Tras el partido, y luego de las críticas, la jugadora Ruth Kipoyi pidió disculpas públicas por lo sucedido, afirmando estar decepcionada de sí misma.

“Mis acciones de ayer no me representan como persona. Perdí la calma en un partido acalorado y actué de una manera que me decepciona a mí misma. A Yasmin, en particular, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que hoy te encuentras bien y sólo te deseo lo mejor para el futuro. Lo siento”, comentó a los medios de comunicación.





