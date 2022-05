Luiz Felipe Scolari guio a Atlético Paranaense hacia la victoria sobre Caracas en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no pudo con una botella. ¿Cómo así? El entrenador del equipo brasileño protagonizó un curioso momento al no poder abrir el objeto en su objetivo por saciar su sed.

En conferencia de prensa, después del 5-1 sobre el elenco venezolano, Scolari intentó tomar una bebida rehidratante, pero tuvo dos obstáculos. Primero, no pudo quitar el plástico que cubría la tapa y, luego, se le presentó otra traba. Debido a ello, el DT tuvo que pedir ayuda en dos ocasiones.

El hecho no pasó desapercibido, fue publicado en YouTube y otras redes sociales, y ello generó divertidas reacciones. Algunos de los usuarios destacaron la paciencia de Scolari, quien fue anunciado como el nuevo estratega del Paranaense el 9 de mayo pasado.

Paranaense avanzó a octavos

El Atlético Paranaense se clasificó el jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del Grupo B, al golear 5-1 al Caracas FC en partido de la sexta y última fecha en Curitiba.

Dos goles de Pablo antes de la media hora abrieron el camino de la victoria para el Paranaense, que amplió en el descuento de la primera mitad con Cristian.

El Caracas recortó en el 58 con un cabezazo de Carlos Rivero, aunque nuevamente Cristian y Pedro Rocha ampliaron la ventaja para los hombres de Luiz Felipe Scolari.

“Estoy feliz de trabajar con este grupo. No sabemos si vamos a conseguir todo lo que planeamos, pero nos llevamos bien. Sé algo de fútbol y principalmente de las características de los jugadores. No parezco viejo. No soy viejo”, señaló Scolari, tras el objetivo alcanzado.