Santos vs. Gremio EN VIVO por el Brasileirao en Porto Alegre

Santos vs. Gremio EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Santos vs. Gremio este domingo 28 de abril, por la primera jornada del Brasileirao, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este encuentro será transmitido por la señal de Premiere FC Brasil. Streaming HD vía PFC Internacional.

Santos y Gremio inician su camino en el campeonato brasileño 2019, en la ciudad de Porto Alegre. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Uno de los partidos que genera interés en la primera jornada es el que medirá al Gremio con el Santos y que supone un duelo entre el técnico Renato Gaúcho, que colecciona títulos desde que asumió hace dos años el club de Porto Alegre, y el argentino Jorge Sampaoli, exseleccionador de Argentina y Chile y que asumió este año como entrenador del Santos.

La escuadra de Porto Alegre llega como campeón del torneo Gaúcho, luego de vencer en penales al Inter de Paolo Guerrero.

Además, Gremio derrotó a mitad de semana al Libertad en Paraguay (0-2) por la quinta jornada del grupo H de la Copa Libertadores y ahora deberá buscar su boleto a octavos en la próxima fecha contra la Universidad Católica de Chile.

Santos, donde milita el peruano Christian Cueva, espera iniciar con buen pie el Brasileirao, luego de fracasar en la Copa Paulista, donde fue eliminado en semifinales por Corinthians.

Santos vs. Gremio - horarios en el mundo

09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Santos vs. Gremio - alineaciones probables

Santos : Vanderlei, Victor Ferraz, F. Aguilar, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Christian Cueva, C. Sánchez, Alison, Jean Mota, Y. Soteldo, D. González. DT: Jorge Sampaoli.



Gremio: Paulo Victor, Pedro Geromel, W. Kannemann, Bruno Cortez, Léo Gomes, Maicon, Jean Pyerre, Matheus Henrique, André, Alisson, Everton. DT: Renato Gaúcho