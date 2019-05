Rosario Central vs. Libertad [EN VIVO] por la fecha 6 de la Copa Libertadores vía Fox Sports

Rosario Central vs. Libertad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la semifinal de la Copa Libertadores en el Gigante de Arroyito este miércoles desde las 5:15 pm. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El colista y ya eliminado Rosario Central recibirá este miércoles al líder y ya clasificado Libertad de Paraguay en la sexta y última jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al finalista por el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Rosario Central vs. Libertad: horas y canales en el mundo



Perú 5:15 pm. | Fox Sports

México 5:15 pm.

Ecuador 5:15 pm.

Colombia 5:15 pm.

Bolivia 6:15 pm.

Paraguay 6:15 pm.

Venezuela 6:15 pm.

Brasil 7:15 pm.

Argentina 7:15 pm.

Chile 7:15 pm.

Uruguay 7:15 pm.

España 12:00 am. (jueves 9)

Rosario Central viene de caer en la final de la Supercopa Argentina por penaltis ante Boca Juniors. Además, ya está eliminado de la Copa de la Superliga, de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores que jugará este miércoles solo por cumplir.

"Nosotros venimos muy golpeados en lo anímico y en lo futbolístico y aunque pasamos zozobras las superamos. Por eso estoy orgulloso de los muchachos. Me hubiese dolido perder siendo vapuleado por Boca. Por eso me voy contento porque hay futuro en este plantel. Bueno fue que al terminar el partido todos pudieron mirarse a la cara en el vestuario, sin reprocharse nada", dijo el entrenador, Diego Cocca, tras caer ante el Xeneize el jueves pasado.

El que no está para nada conforme es el delantero Germán Herrera, quien se mostró enojado con el técnico porque no lo pondrá de titular ante Libertad, en el que será su último partido.

"Estoy triste, me pegó fuerte que no me pusiera. Todavía no me entra en la cabeza, me faltaron el respeto. No se juega por nada y si me toca estar voy a estar porque soy profesional. Me debo a mis compañeros y a la institución", dijo el delantero de 35 años.

En el torneo paraguayo, Libertad es tercero con 34 puntos, a trece del líder Olimpia, que jugó un partido más.

Sin embargo, es probable que el club pierda los tres puntos que consiguió este domingo al vencer por 3-4 al San Lorenzo porque el entrenador, el argentino José Chamot, alineó a cinco extranjeros cuando el máximo permitido es cuatro.

Es probable que Chamot ponga un equipo alternativo, con suplentes o juveniles, para resguardar a alguno de sus mejores jugadores para los octavos de final de la Copa.

Rosario Central vs. Libertad: probables alineaciones



Rosario Central: Jeremías Ledesma, Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Facundo Rizzi, Rodrigo Villagra, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Maximiliano Lovera y Claudio Riaño.

DT: Diego Cocca.



Libertad: Martín Silva, Iván Piris, Alan Benitez, José Canale, Ayrton Cougo, Alexander Mejía, Cristian Riveros, Antonio Bareiro, Rodrigo Rivero, Óscar Cardozo y Sergio Aquino.

DT: José Chamot.



Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)



Estadio: Gigante de Arroyito



Con información de EFE

