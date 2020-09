Ronaldo quedará en la historia como uno de los mejores futbolistas y, en la lista de delanteros, en una posición bien distinguida. Ya retirado del deporte profesional hace muchos años, el ‘Fenómeno’ es presidente del Real Valladolid y tiene tiempo también para dar entrevistas, como la que dio a Universo Valdano, que conduce Jorge Valdano.

En ella, Ronaldo se refirió a las celebraciones de cumpleaños que hacía cuando jugaba en Real Madrid. “Aparte que mi cumpleaños fue un cumpleaños que quedó en la historia como el más famoso de los cumpleaños...”, dijo. “La llegada del autobús fue horrible...”, reconoció. “Contribuyó a la leyenda seriamente”, le advirtió Valdano. “Sí, sí...”, aceptó el brasileño con una sonrisa.

Como se recuerda, hace algunos meses, su excompañero Iván Helguera contó algunos detalles de las famosas fiestas. “A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Yo estuve en una fiesta de cumpleaños con mi mujer y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas, me dijo mi mujer que nos vayamos para casa y a Figo igual. Fue en la casa de Ronaldo”, confesó.

Quien siempre intentó impedir estas reuniones fue Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid. Sin embargo, la confianza que existía con el exjugador merengue era tal que finalmente terminaba por ser parte de la celebración.

“Lo que no lograba, era controlarte a ti. (Florentino) Te ponía a los de su propia seguridad en la puerta y tú los regateabas a todos igual”, le recordó Valdano. “Alguno entraba en la fiesta...”, le respondió el brasileño con una carcajada, dejando al descubierto la complicidad que existía con aquellos que eran enviados por la institución para evitar los festejos.

No obstante, Ronaldo aseguró que ninguna de estas fiestas impedían que se desenvuelva de la mejor manera en el campo. “Hay una leyenda alrededor de lo que era realmente. Alguna vez he podido hacer una fiesta de más, pero no era así. Yo siempre he sido muy responsable, siempre he intentado no perjudicar a mi físico, mi cuerpo”, advirtió.

