Ronaldinho, Romario, Cafú, Rivaldo y más, todos estafados en Kuwait

Los brasileños Romario , Ronaldinho , Rivaldo y Cafú, el argentino Juan Sebastián Verón, el marfileño Yaya Touré, el francés Eric Abidal y el español Míchel Salgado luchan por cobrar un dinero, luego de disputar un partido de exhibición en Kuwait, informó este martes el diario Marca.

El pasado mes de junio, en Dubai, se celebró el torneo Alkhurainejtour, un certamen de carácter amistoso que cuenta ya con varias ediciones y que se organiza durante el Ramadán.



Para este año, el anfitrión del torneo, Mubarak Al-Khurainej, exvicepresidente de la Asamblea Nacional de Kuwait y ex presidente del Parlamento, pretendió dar un salto de calidad e invitó a algunas estrellas del fútbol ya retiradas.

La organización del evento estuvo a cargo de la agencia británica, DreamPro events. Cada jugador cerró un acuerdo personal con esta empresa. El monto total ascendía a 1.637.600 dólares, según datos que divulgó Marca.

Romario y Rivaldo fueron otras de las estrellas que asistieron a este evento en Kuwait. (Foto: Reuters)

Estrellas de la talla de Ronaldinho exigen un pago adelantado del 50% para aceptar asistir a un evento y el resto lo cobra cuando llegue al país de destino. Sin embargo, al tratarse de una familia ligada a la realeza de Kuwait, los exjugadores invitados aceptaron las disculpas de la demora en los pagos y cumplieron con la agenda del certamen: disputaron partidos con estrellas locales, cenaron con los organizadores y atendieron a los medios locales. Todo marchó de manera perfecta.

Sin embargo, cuando los jugadores pretendieron hacer efectivo el cobro, este no sucedió. Durante todo el tiempo en que estuvieron en Kuwait se les dio excusa tras excusa: que el pago se haría desde un banco de Macao, luego desde el mismo Dubai porque hubieron problemas con las cuentas, pero el pago no se realizó.

Marca indicó que se comunicó con los exfutbolistas involucrados y estos aseguraron que ya iniciaron acciones legales.

El citado diario español también logró comunicarse con con el hijo mayor de Mubarak Al-Khurainej, Ahmed Al Khurainej, y este aseguró que cumplieron de manera rigurosa con el contrato y dio a entender que sería la empresa británica encargada de la organización del evento, DreamPro events, la que debe responder.

"Habíamos adelantado algo de dinero a DreamPro y cuando llegaron los jugadores transferimos todos los fondos pactados. Incluso me pidieron varios aumentos correspondientes a impuestos (VAT). Ellos siempre querían más y decían que los jugadores pedían más dinero. Jurídicamente lo hemos hecho todo bien. Teníamos un contrato con DreamPro y hemos cumplido con nuestra parte. Legalmente estamos cubiertos, pero no queremos que leyendas del fútbol se queden insatisfechos. Queremos volver a organizar el torneo. Estoy dispuesto a ir a España a dar mi versión. Queremos resolverlo todo de buenas formas y no entiendo qué ha pasado", afirmó.

