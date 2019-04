Ronaldinho entregó dos regalos especiales a Diego Maradona y Dorados de Sinaloa [VIDEO]

Ronaldinho tuvo un gesto enorme para Diego Maradona. El brasileño envió a México dos tableros de teqball (para jugar el fútbol de mesa) al entrenador de Dorados. El club mexicano compartió algunas imágenes de los objetos en redes sociales.

Una de las mesas tiene impresa el rostro y una firma del ‘Pelusa’ encima de la bandera de Argentina. La otra, color negro, lleva la rúbrica de ‘Dinho’ en color dorado y acompañado del infaltable número 10.

El ‘Gran pez’ también publicó en redes sociales un agradecimiento a Ronaldinho. “Llegó un regalo de alguien muy especial…a nombre del jefe (Diego Maradona) te decimos gracias por el detalle”, se lee en el mensaje.

Por su lado, el ‘Diez’ argentino grabó un video para expresar gratitud al ex Querétaro por el gran detalle. “Hola 'Dinho', hermano. Gracias. Nosotros, a veces, no sabemos qué regalar y sin embargo, a mí se me ocurrió esta idea y tú me mandas estas dos mesas”, indicó.

Maradona, para devolver el gesto, quiere a Ronaldinho en Dorados como invitado de honor. “Te espero cuando quieras para jugar, entrenar, enseñarles a los chicos. Yo te invito a Culiacán porque aparte los muchachos te agradecen”, concluyó.

Dorados agradece a Ronaldinho por los obsequios que llegaron para Maradona. (Foto: captura de @Dorados) Dorados agradece a Ronaldinho por los obsequios que llegaron para Maradona. (Foto: captura de @Dorados) Dorados agradece a Ronaldinho por los obsequios que llegaron para Maradona. (Foto: captura de @Dorados)

Los jugadores de Dorados en las mesas de Diego Maradona. (Foto: captura de @Dorados) Los jugadores de Dorados en las mesas de Diego Maradona. (Foto: captura de @Dorados) Los jugadores de Dorados en las mesas de Diego Maradona. (Foto: captura de @Dorados)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR