Ronaldinho no se casa: Ex futbolista desmintió matrimonio doble en Brasil

Ronaldinho desmintió rumores en torno a su supuesto matrimonio con las jóvenes Priscilla Coelho y Beatriz Souza , a quienes la prensa brasileña señalan como sus parejas y convivientes.

"Es la mayor mentira. No sé de dónde surgió eso. Todo el mundo me ha ligado con eso y es una mentira. No voy a casarme" , precisó entre sonrisas el ex futbolista para GloboEsporte/SportTV.

Según informó el diario brasileño O Dia, las mujeres llevarían una relación armoniosa en la mansión que el crack brasileño posee en Río de Janeiro.

Las especulaciones con relación a la boda doble de Ronaldinho también surgieron a partir de que en el país sudamericano la poligamia está permitida.

