El entrenador del Barcelona Ronald Koeman admitió que, tras haber empatado este martes en el campo del Levante, apenas les quedan opciones de pensar en conquistar el título de la liga española.

“Está más complicado, depende de los resultados de los demás pero en principio el objetivo era ganar tres partidos y esperar pero ahora es muy complicado”, señaló en una rueda de prensa.

El técnico holandés se mostró dispuesto a seguir al frente del equipo la próxima campaña, aunque admitió que haber perdido una ventaja de 0-2 en un partido como este puede generar dudas.

“Como entrenador eres el máximo responsable. En el descanso hemos hablado de seguir con la intensidad y mejorar cosas pero viendo la segunda parte no lo he logrado. Como entrenadores estamos tocados porque teníamos nuestras esperanzas y con un 0-2 a nuestro favor no esperas un empate”, reconoció.

“Los entrenadores siempre se cuestionan, pero entiendo perfectamente que después de esta segunda parte hay preguntas. Lo entiendo perfectamente”, añadió.

Koeman señaló que es complicado hablar de futuro porque lo primero “es asumir el empate que es mucho” pero sí que se ve dirigiendo al equipo la próxima campaña.

“Hoy es una pregunta complicada porque estás muy metido en el partido y estás muy decepcionado, Mañana toca seguir adelante y prepararnos para los próximos dos partidos y para la próxima temporada”, destacó.

Respecto a las causas del cambio de su equipo entre la primera parte y la segunda aseguró que con “difíciles de explicar”. “Estábamos 0-2 y al principio de la segunda parte había ya más perdidas, bajamos el ritmo y nos sorprendieron en varias jugadas. Después cuesta cambiar el chip porque le das muchos ánimos al contrario. Hemos dejado que entraran en el partido, lo han hecho bien”, concluyó.

VIDEO SUGERIDO

Terroristas del Vraem piden no votar por Keiko