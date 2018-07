AS Roma , a través de su director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', aseguró el martes que estudiaban presentar una denuncia contra Barcelona por el fichaje del brasileño Malcom , al que ya tenían 'atado', pero el representante del jugador salió a aclarar el panorama y lo hizo con bastante rudeza.

Junior Minguella es uno de los agentes que manejó el traspaso de Malcom al Barcelona y en diálogo con la radio catalana RAC1, señaló que no firmaron documento alguno con la Roma y que la amenaza de denuncia del club italiano no tiene fuerza.

"No tienen fuerza para demandar. No ha firmado ningún compromiso con la Roma, ni ha incumplido ningún contrato ni acuerdo. No hay motivo jurídico para reclamar ningún daño, perjuicio, ni indemnización de ningún tipo. Entiendo que en la Roma se le ha escapado un gran jugador y pueden estar desilusionados o molestos, pero más allá de eso, nada", expresó Minguella.

El empresario de jugadores también se atrevió a revelar el gran fallo que, según él, cometió la Roma en la operación con Malcom .

"La Roma comete el error de hacer público que tiene un acuerdo con Malcolm cuando no lo tiene realmente".

Minguella defendió al Barcelona al indicar que estos no estaban obligados a conocer las negociaciones de otros clubes, aunque aclaró que sí sabían del interés de la Roma , Everton e Inter de Milán, pero nada más.

"El Barcelona no puede ser conocedor de las negociaciones explícitas con la Roma, el Everton o el Inter, pero sí conocían el interés de estos clubes, porque ya se lo comunicábamos. No se trata de engañar a nadie. El error, si se puede decir de alguna manera, es hacerlo público antes de tiempo. Entonces, el Barcelona se ve obligado a tomar la decisión entre uno y otro. Y así lo hace".

Malcom, una vez superado los exámenes médicos, se unirá a la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos y estará a las órdenes de Ernesto Valverde.