El joven delantero brasileño, Rodrygo, hoy en las filas del Santos en calidad de cedido, confirmó este miércoles que se unirá a la disciplina del Real Madrid en julio de 2019.

Como se sabe, el equipo que preside Florentino Pérez pagó 40 millones de euros al Santos por la ficha de Rodrygo, aunque lo cedió en préstamo, con la condición de que se una al equipo español desde el próximo verano europeo.

"Es correcto que iré en julio. Hay acuerdo entre el Madrid y el Santos y no creo que haya posibilidad de ir antes", expresó la perla brasileña al diario Gazeta Esportiva.

"El Real Madrid no empezó bien en los últimos tres años, pero fue tres veces campeón de la Champions League. No se puede dudar de Real Madrid y no hay que hablar demasiado pronto", dijo Rodrygo, cuando le consultaron sobre el presente dubitativo de la escuadra que ahora dirige el argentino Santiago Solari.

El atacante paulista indicó que no piensa en lo que será su estadía en el Real Madrid y que está totalmente concentrado en su trabajo con el Santos. "Tengo mi mente aquí y quiero seguir destacando con el Santos", sentenció.

Además, Rodrygo tiene el permiso del club español para disputar con la selección brasileña el Sudamericano Sub 20 que se disputará en Chile, desde el 20 de enero hasta el 13 de febrero, aunque Vinicius Junior no corrió la misma suerte.

