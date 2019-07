Rodrigo Tapari, ex vocalista de Ráfaga, contó que intentó quitarse la vida un par de veces

El cantante argentino Rodrigo Tapari contó que vivió momentos muy complicados al sumergirse en el alcohol y también por intentar quitarse la vida en dos oportunidades cuando era líder del grupo Ráfaga.

En una entrevista con Mirtha Legrand, el artista señaló que una vez esperó que pasara un tren para que lo atropelle. "La primera vez fue en las vías del ferrocarril. Estaba discutiendo con mi mujer por teléfono. Encerré a una de mis hermanas con mi hija en una habitación y me fui discutiendo. Me quedé en las vías del tren, pero algo me impulsó a seguir adelante", recordó Tapari.

Después de ese episodio, el cantante argentino no estaba contento con lo que pasaba en su vida y nuevamente atentó contra su vida. " Intenté ahorcarme, ya lo había planificado todo", indicó.

Sin embargo, mencionó que cambio su estilo de vida cuando entregó su "vida a Dios" y que su "fe" lo salvó de la muerte.

NO MÁS CON EL TEMA 'UNA CERVEZA'

Rodrigo Tapari , quien abandonó la banda en 2017 luego de 14 años de carrera, aseguró que poco a poco está dejando de cantar 'Una cerveza', tema que curiosamente compuso y grabó en 2014 cuando estaba saliendo de sus problemas del alcohol y que se volvió un éxito.



"Lo irónico fue todo porque la canción fue un éxito rotundo. Yo bebía con el pretexto de calentar la voz y muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", dijo el argentino.

Pese a que el músico quiere alejarse de esa canción, sus fans le siguen pidiendo en cada concierto. "Yo les digo: 'no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones'. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla", mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: