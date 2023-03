Desde el pedido de transferencia de condena de 9 años por violación de parte de la justicia italiana a la brasileña a inicios de este año, Robinho no había sido encontrado en ninguna de las direcciones registradas en Brasil ni tampoco en los lugares que solía visitar en São Vicente, donde nació, ni en Santos, donde vivía.

Ante la especulación de una posible fuga, Robson de Souza “apareció” en una nota entregada al medio UOL y se puso a disposición: “El jugador está dedicado a su familia y se encuentra en su casa, en Santos, todos los días. Cabe aclarar que él no vive en São Vicente hace más de 20 años. El jugador está permanentemente a disposición de la justicia, como siempre lo estuvo”.





Robinho tiene un departamento en la esquina de la playa del distrito de Aparecida, entre los canales 5 y 6 de Santos, pero dejó de ir a los lugares que frecuentaba en los últimos meses, como los partidos del Portuguesa Santista y al futvoley que solía jugar todas las mañanas en el canal 3.





Robinho cuando jugaba futvoley en las playas de Santos, Brasil (Foto: A Tribuna)





Además, el ex camiseta número 10 del Santos también dejó de acompañar a su hijo, que entrena en la sub 17 en el ex equipo de su padre, Neymar y Pelé. Robson Junior juega como mediocampista y entrena en la Vila Belmiro.





Caso Robinho: 9 años de prisión por violación





Robson de Souza o simplemente Robinho fue condenado a inicios de 2022, por la justicia de Italia, a 9 años de prisión efectiva por una violación grupal cometida contra una joven de 23 años en el día de su cumpleaños en 2013, cuando el delantero jugaba por el AC Milan.





Robinho cuando jugaba en el AC Milan de Italia (Foto: Reuters).





Sin embargo, según las leyes brasileñas, no existe la extradición a ciudadanos nacidos en su territorio, por lo que Robinho, que ahora vive en Santos, São Paulo, podía seguir libre siempre y cuando no salga del país ‘canarinho’. No obstante, este año, el Ministerio Público de Italia se comunicó con su par de Brasil y solicitó la transferencia de la condena para que el violador cumpla sus 9 años de prisión en su tierra.





El ex ministro de justicia que defenderá a Robinho





Ayer, viernes 10 de marzo, Robinho contrató al jurista José Eduardo Alckmin, ex ministro del Tribunal Supremo Electoral, para defenderlo en el proceso contra el Supremo Tribunal de Justicia, que evalúa el pedido del gobierno italiano para que el jugado cumpla su pena por violación en Brasil.

Cabe recalcar que Robinho ya no puede apelar la condena por violación recibida en Italia, lo que sí puede hacer el ex delantero es apelar la transferencia de pena para Brasil. Es decir, que no se cumpla la condena porque su país no permite extradiciones ni ese tipo de “traslados”.





