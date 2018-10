Roberto Mosquera recordó su paso por Wilstermann y Sporting Cristal: "Vivo de ingratitudes"

Roberto Mosquera , actual entrenador del Royal Pari del fútbol boliviano, recordó su paso por Jorge Wilstermann y Sporting Cristal y aseguró que no valoraron su trabajo.

El entrenador peruano hizo un repaso de su etapa en el equipo 'Aviador' y de cómo se dio su salida, a pesar de la campaña que hizo en la Copa Libertadores.

"Hay mucha competitividad por lo variado de la propuesta del torneo y eso hace que tú aprendas rápido a plantear cosas. El año pasado en la primera ronda con Wilstermann estábamos décimos con doce equipos, pésimo, pero me salvó la Copa. (Luego) Fuimos punteros del Clausura hasta que decidieron, según ellos por un cambio mal que hice, quitarme la confianza y eso fue una ingratitud porque no se hace eso con alguien que te hace ganar 3 millones de dólares, pero creo que es porque les exigí que estén al día en los pagos. Me pasó también en Cristal, vivo de ingratitudes. Sin embargo, a excepción de Alianza que solo clasificamos a la Sudamericana, hemos podido lograr los objetivos", expresó.

En otro momento, Mosquera se refirió a su presente en el Royal Pari, club con el que tuvo un arranque espectacular y que ahora no puede ganar desde hace 4 fechas.

"Comenzó el torneo y me tocó Bolívar, si estás preparado como estábamos nosotros, es bueno porque te toca de arranque el bravo y ahí das la medida. Le ganamos 4-2 y ahí comienza una historia que la gente le da valor, porque en Bolivia sí le dan valor a las cosas", afirmó.



"Fuimos punteros por diez fechas, comenzó a crecer el equipo. Ahora estamos en segundo lugar, estamos lejos del descenso que era el primer objetivo, ahora podemos clasificar a un torneo internacional, pero el objetivo aunque parezca pequeño, no lo era" , agregó.

Roberto Mosquera prepara a su equipo para el reinicio del fútbol boliviano, tras la para por la Fecha FIFA, en el que enfrentará a Universitario de Sucre, el sábado 20 de octubre.