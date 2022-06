El futuro de Robert Lewandowski todavía no está definido, aunque el goleador tiene claro que no desea seguir jugando en el Bayern Munich. Hace unas horas, el delantero volvió a hacer pública su postura de marcharse de la institución y también tuvo una conversación con Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, pero aún no hay un acuerdo entre las partes.

Durante una reciente entrevista para Bild, el vocero de los ‘Bávaros’ reveló unos cuantos detalles de la charla que tuvo con el polaco. “Me llamó y entre otras cosas, hablamos de las declaraciones públicas que hizo”, manifestó el dirigente de la entidad alemana.

“Le expliqué a Robert claramente sobre nuestra posición respecto a su situación contractual”, agregó Salihamidzic. Recordemos que el atacante tiene acuerdo vigente con el Bayern hasta el 30 de junio del 2023 y la intención en Munich es que se quede para cumplir a cabalidad con el vínculo.

Hasta el momento, Barcelona es el club más interesado en hacerse con los servicios de Lewandowski y a la vez, el cuadro español se perfila como el destino prioritario del futbolista de 33 años. El habilidoso delantero está listo para poner fin a su estadía de ocho años en las filas de los ‘Bávaros’, pero debe resolver detalles de su actual contrato.

Lewandowski expresa su deseo de dejar el Bayern

En declaraciones para Onet Sport, Robert Lewandowski nuevamente expresó su deseo de dejar el Bayern Munich. “Durante tantos años en el club siempre estuviste listo, disponible, a pesar de las lesiones y el dolor, di lo mejor. Creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes. Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo”, manifestó el deportista.

“Después de una etapa tan exitosa y con mi disposición y apoyo, creo que esta lealtad y respeto son probablemente más importantes que este negocio. Algo ha muerto en mí, necesito nuevas emociones”, agregó.

En la misma línea, el delantero no cree que el cuadro bávaro lo retenga a la fuerza. “¿Para qué? ¿Qué tipo de jugador querrá entonces venir al Bayern sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? He pasado ocho hermosos años aquí, he conocido a gente maravillosa y me gustaría que todo siguiera así en mi cabeza”, finalizó Lewandowski.