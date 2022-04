River Plate vs. Talleres EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 11 de la Copa Liga Profesional este miércoles 20 de abril del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tres victorias consecutivas de los ‘Millonarios’ para sumar 22 puntos y mantenerse como escoltas de Racing Club, con 24 unidades. Tras vencer a Banfield por 1-2, Marcelo Gallardo empleará la rotación para dar descanso a los habituales, pues la semana que viene hay Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (21 de abril)

Así, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Simón, Julián Álvarez y Matías Suárez descansarían. Mientras que Jonathan Maidana, Elías Gómez, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero o Agustín Palavecino, José Paradela y Braian Romero entran en acción con River.

De su lado, Talleres quiere cortar la racha de tres derrotas seguidas: dos por el torneo local y una en Copa Libertadores. El equipo de Pedro Caixinha, último con cinco puntos, puede tener de vuelta en el equipo a Diego Valoyes, quien espera hasta el final para conocer si irá desde el arranque.

River Plate vs. Talleres: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Talleres puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Talleres deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Talleres: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Jonathan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Juan Fernando Quintero, Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino; José Paradela y Braian Romero.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Matías Esquivel, Héctor Fértoli; Michael Santos y Federico Girotti.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Talleres por la Copa Liga Profesional?

