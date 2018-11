River – Boca EN VIVO ONLINE disputan al campeón de la Copa Libertadores 2018. La Conmebol dio a conocer la hora confirmada del Superclásico Argentino tras mutuo acuerdo entre ambos clubes: será a las 14:00 horas en México; 15:00 horas en Perú y Colombia; 17:00 horas en Argentina y Chile; y 21:00 horas en España el próximo 24 de noviembre. Sigue la transmisión EN DIRECTO vía FOX Sports para toda Latinoamérica y el minuto a minuto por Perú21, que te traerá la mejor información del antes, durante y después del partido online para no perderte ningún detalle.

¿CUÁNTO GANARÁ EL CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2018?

Queda confirmado que el campeón de la Copa Libertadores entre River vs. Boca recibirá 6 millones de dólares, según hizo oficial la Conmebol, que en 2017 premió con la mitad de ese botín al Gremio. Son precisamente los tres millones de dólares que recibió el campeón del año pasado la cifra que embolsará tras el partido de este 24 de noviembre el subcampeón de la edición 2018.

¿A QUÉ HORA JUEGA RIVER VS. BOCA POR LA FINAL DE LA LIBERTADORES?

Argentina: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 12:00 ET/ 13:00 PT

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL RIVER VS. BOCA POR COPA LIBERTADORES?

El partido entre River vs. Boca será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol , diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Australia: SBS Live, SBS

Austria: Spordigital, DAZN, Sport1 + Germany

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2

Croacia: Arena Sport 2

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany, Sportdigital

Indonesia: Super Soccer TV

Internacional: Bet365, Fanatiz

Italia: DAZN Italy

Luxemburgo: RMC Sport 2

Países Bajos: FOX Sports 4, FOX Sports Go

Portugal: Sport TV3

Serbia: Arena Sport 2, Arena Sport 3 Serbia

Eslovenia: STV 2

España: #Vamos

Suiza: DAZN, Sportdigital

Emiratos Árabaes Unidos: Abu Dhabi Sports 3, Abu Dhabi Sports 2

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass

México: FOX Sports

Venezuela: FOX Sports

Colombia FOX Sports

Chile: FOX Sports

Ecuador FOX Sports

Perú: FOX Sports

Argentina: FOX Sports

¿QUÉ RADIOS TRANSMITIRÁN EL RIVER VS- BOCA EN VIVO Y EN DIRECTO EN ARGENTINA?

Para escuchar EN VIVO y EN DIRECTO el River vs. Boca por radio, te presentamos algunas emisoras para no perderte a detalle la final de la Copa Libertadores 2018. Si te encuentras en Argentina, puedes seguir Radio La Red 910 AM, Radio ESPN 107.9 FM Capital Federal y Radio Redonda 100.3 FM La Plata. Todas ellas son muy populares en el país.

¿CÓMO VER EL RIVER VS. BOCA POR APP MÓVIL?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, River vs. Boca será transmitido por FOX Sports para todo Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil FOX Sports Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

▷ Ver aquí River vs.Boca en vivo y en directo por FOX Play



▷ Descarga el app móvil para ver River vs. Boca en vivo online

El servicio vía streaming que te permite ver River vs. Boca , también cuenta con toda la programación de Fox, Fox Premium y Fox Sports. La programación incluye series, películas, deportes, documentales y más, y se puede ver en tu celular o tablet. ¿Tiene costo? Únicamente deberás ser cliente de algún sistema de televisión de cable, crear un usuario, ingresar a FOX Play, revisar la compatibilidad de tu empresa y crear una contraseña.