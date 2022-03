River vs. San Lorenzo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, este sábado 5 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 y TNT Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la misión de trepar a la cima de su serie, River Plate recibirá a San Lorenzo, en el clásico de la fecha del campeonato doméstico argentino. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Nuevo Gasómetro.

River vs. San Lorenzo: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Fanatiz Mexico

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 3

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 3

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 3

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 3

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 3

Paraguay - 5:00 p.m. - ESPN 3

Chile - 5:00 p.m. - ESPN 3

Argentina - 5:00 p.m. - ESPN y TNT Sports

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m. - NOW NET e Claro, Star+ y ESPN 4

España - 9:00 p.m.

El ‘Millonario’ viene de un empate inesperado como local frente a Racing (2-2), en un duelo que los de la banda roja estaban dos goles arriba, pero permitieron la reacción de la ‘Academia’, que se llevó un punto con sabor a victoria del Monumental.

Al actual campeón del fútbol argentino todavía le cuesta superar la irregularidad, tal como lo demostró ante Racing, con un primer tiempo brillante, y una abrupta caída de intensidad en la segunda parte que le valió un dolor de cabeza.

“Hicimos un partido incompleto, no hay muchas excusas. En el segundo tiempo, no pudimos reaccionar ni sostenerlo. Nos queda esa amargura. Por lo general, terminamos mejor que el rival, pero no es lo que pasó. Fue mérito de ellos y dejadez nuestra”, aceptó el entrenador Marcelo Gallardo.

River estará comandando en el ataque por su goleador Julián Álvarez, ya vendido a Manchester City. Junto al ‘Araña’ estarán Esequiel Barco y Agustín Palavecino.

La oportunidad de reivindicarse llegará pronto, frente a un San Lorenzo todavía en formación, demasiado inestable, y que aún no ha ganado ningún partido en la Copa de la Liga, por lo que empiezan a sumarse los cuestionamientos hacia el entrenador Pedro Troglio.

En la fecha pasada, el ‘Ciclón’ rescató un empate (1-1) a duras penas ante Argentinos Juniors, que mereció mejor suerte, y ahora le tocará un examen aún más complejo, pero Troglio se mostró optimista y expresó que “hay una reacción positiva (del equipo) en casi todos los partidos, eso es un punto a favor”.

River vs. San Lorenzo: últimos enfrentamientos

River 3-1 San Lorenzo | 2021

River 1-2 San Lorenzo | 2021

River 0-1 San Lorenzo | 2019

San Lorenzo 1-1 River | 2018

River 2-0 San Lorenzo | 2018

San Lorenzo 2-1 River | 2017

San Lorenzo 2-1 River | 2016

River 3-2 San Lorenzo | 2016

River 1-0 San Lorenzo | 2015

San Lorenzo 0-1 River | 2015

River vs. San Lorenzo: probables alineaciones

River: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Diaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

San Lorenzo: Sebastián Torrico, Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas, Malcom Braida, Yeison Gordillo, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau, Ricardo Centurión y Nicolás Fernández. DT: Pedro Troglio.