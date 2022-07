River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la séptima jornada de la Liga Profesional este domingo 10 de julio del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

Con polémica de por medio (el gol anulado a Matías Suárez), la ‘Banda’ sufrió un duro e inesperado golpe a mitad de semana: eliminación en octavos de Copa Libertadores. Entonces, tras el trago amargo contra Vélez Sarsfield en casa, Marcelo Gallardo y todo el plantel ponen sus balas en la liga y la Copa Argentina.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (11 de julio)

Para este compromiso, el ‘Muñeco’ Gallardo repetiría a la mayoría de los que empataron sin goles ante el ‘Fortín’. Pero, inevitablemente, hay un par de ausencias notorias: Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes se unen a Manchester City y Benfica, respectivamente. Asimismo, Enzo Pérez y Paulo Díaz pueden estar a la expectativa por un tema de precaución.

De su lado, Godoy Cruz encadenó tres partidos sin perder. La última presentación fue una victoria contra Colón por 1-0. Precisamente, sobre aquel compromiso, la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi apuesta por el mismo once, aunque Néstor Breitenbruch y Nelson Acevedo esperan una chance por Elías López y Juan Andrada, respectivamente.

River Plate vs. Godoy Cruz: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Godoy Cruz puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Godoy Cruz deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez o Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Braian Romero y Lucas Beltrán.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Breintenbruch, Pier Barrios, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Tadeo Allende; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional?