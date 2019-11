La ministra de Deporte de Chile, Cecilia Pérez, respondió con dureza a la opinión que hizo el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, de haber pensado en Lima desde un principio, antes que en Santiago, para la sede de la final de la Copa Libertadores.

“Las declaraciones del señor Domínguez fueron una sorpresa negativa que nos dejó un sabor amargo. No fue lo que nos dijo por videoconferencia. Entendimos, aún cuando le garantizamos todas las medidas de seguridad para que se realizara. Los clubes que tenían que disputarla señalaron que sus jugadores no se sentían seguros viniendo a Chile”, indicó la titular del Deporte.

Por otro lado, la ministra reaccionó al discurso de Domínquez, quien señaló en su llegada a Lima que "avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses“, en referencia a la elección de Lima como lugar para que se dispute la Fina Única, descartando así a la capital chilena, por la crisis social y política.

“A qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?”, sentenció la ministra.

River Plate vs. Flamengo: dia, hora y canal de la Final Única

Flamengo y River Plate se verán las caras el sábado 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. El partido está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports para Latinoamérica y a través del servicio de Streaming de Facebook de Conmebol Libertadores.