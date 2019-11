“Jesús es mi copiloto”, reza una conocida calcomanía que siempre se ve pegada en vehículos en todo el mundo. Pues bien, este sticker también señalan los sueños de los hinchas del Flamengo que viven momento inolvidable desde que Jorge Jesús se hizo cargo del equipo en junio de este año.

Nacido en Portugal, este peculiar entrenador reemplazó a Abel Braga al mando del ‘Mengao’ y lo tiene a puertas de ganar la Copa Libertadores luego de 38 años y el Brasileirao después de una década.

De melena larga y blanca y con los ojos de un hombre de 65 años que como futbolista nunca destacó, el entrenador del ‘Fla’ es un admirador del estilo de Johan Cruyff y ve fútbol “las 24 horas del día”, como comentan sus amigos.

‘JJ’ vio despegar su carrera en el Benfica donde se quedó seis años y, apunte bien, ganó tres ligas de Portugal, una Copa de ese país y cinco Copas de la Liga. Una máquina. También estuvo en los banquillos de Sporting de Lisboa -donde fue agredido por unos hinchas- y Sporting Braga (donde jugaba Alberto Rodríguez), pero en todas ellos no pudo levantar nunca un torneo internacional perdiendo las recordadas finales de la Europa League en 2013 y 2014 cuando era DT de las ‘Águilas’.

Tras ello decidió probar suerte en el Al-Hilal donde tuvo bajo su mando al nuestro compatriota André Carrillo, a quien también dirigió en el Sporting de Lisboa.

Sin embargo, el pobre nivel futbolístico en esa parte del mundo lo hizo sopesar las cosas: o se quedaba en Arabia para cobrar 7,5 millones de euros de salario al año o volvía a la emoción de dirigir en una liga mucho más competitiva. No lo dudó entonces. Aceptó la oferta del Flamengo y en su maleta metió varias ropa de baño porque la calurosa Río de Janeiro lo esperaba. Allí aplicó costumbres como no empezar a almorzar o cenar mientras todos los jugadores no hubiesen llegado al comedor.

“Incluso nos dijo que habrían restricciones para que pudiésemos ir a la playa”, contó el volante Diego sobre el entrenador que hoy los tiene a un paso de la gloria. Bien dicen que con Jesús, todo es posible. Veremos mañana.

TENGA EN CUENTA

Jorge Jesús enfrentará este sábado al volante Enzo Pérez, a quien ‘reinventó’ como volante en Benfica. Y es que el argentino llegó a Portugal como lateral o extremo por derecha, posición a la que nunca más volvió.