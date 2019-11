River Plate vs. Flamengo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la final de la Copa Libertadores 2019. Este miércoles (3:00 p.m. | FOX SPORTS), el conjunto millonario y el ‘Mengao’ medirán fuerzas en el Estadio Monumental de Ate por ser el mejor equipo del continente.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán la oportunidad ganar el máximo título internacional de Sudamérica por segundo año consecutivo, mientras que la escuadra brasileña vuelve a una final luego de haberse coronado en 1981.

El cuadro del ‘Muñeco’ llega a la final luego de haber eliminado a su clásico rival Boca Juniors en las instancias previas. Por su parte, el ‘Fla’ se impuso ante Gremio para tentar la gloria en la capital peruana.

El encuentro, de compromiso único (a diferencia de ediciones pasadas), tenía previsto disputarse en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. No obstante, ante la crisis y las constantes protestas en el país sureño, la Conmebol decidió designar al estadio de Universitario de Deportes como nueva sede.

ARGENTINOS VS. BRASILEÑOS EN FINALES

Según Opta, este encuentro será el quinceavo enfrentamiento entre clubes de dichos países en la final de la Copa Libertadores. La estadística es favorable para los argentinos, que ganaron en nueve ocasiones. Mientras los brasileños se llevaron el triunfo cinco veces.

No obstante, los brasileños ganaron los dos enfrentamientos más recientes: Corinthians a Boca Juniors en 2012 y Gremio a Lanús en 2017.

Antes de este partido, ambos se han enfrentado doce veces en torneos internacionales, con una leve ventaja para los millonarios, que ganaron cinco partidos frente a los cuatro vencidos por los brasileños, mientras que los otros tres acabaron en empate.

En sus dos últimos encuentros, Flamengo y River empataron. Ocurrió en 2018, cuando igualaron 2-2 en el Maracaná por la fase inicial Libertadores. En el partido de revancha en el Monumental, el resultado fue igual, pero sin goles.

¿FLAMENGO VUELVE A LA GLORIA O GALLARDO SE CONSAGRA?

De vencer a Flamengo, River sumaría su quinta Copa Libertadores, siendo la tercera obtenida al mando de Gallardo.

En tanto, de quedarse con el título, la escuadra carioca sería la mejor del continente por segunda vez en su historia.

UN ESPECTÁCULO

Para que el evento sea inolvidable, la Conmebol aseguró la presencia de reconocidos artistas de los países protagonistas.

Entre los que destacan están Fito Páez, cantautor y uno de los más importantes exponentes del rock argentino, quien pondrá a vibrar a todo el público argentino como lo hicieron Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana con el equipo de Colón de Santa Fe.

El argentino lidera una lista de cantantes reconocidos como el colombiano Sebastián Yatra, la argentina Tini Stoessel y la brasileña Anitta, que hizo bailar a todo el público del Maracaná en la última Copa América que se jugó en su país.

TOME SUS PRECAUCIONES

Sumado a la gran final de la Copa Libertadores, también se llevarán a cabo otros eventos artísticos que acatarán la atención del público limeño.

Las rutas hacia el Monumental podrían verse congestionadas desde las 9 o 10 de la mañana, ya que la final entre River Plate y Flamengo está pactada para las 3 p.m., pero previo a ello habrá un espectáculo de clausura con artistas invitados como Fito Páez y Sebastián Yatra.

Para los amantes del rock, y también de la cumbia, Vivo x el Rock 9, el festival de música más grande del Perú, presentará su novena edición este sábado con The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet for My Valentine, entre otras 50 bandas en 4 escenarios.

La cita para disfrutar del rock será desde las 8 de la noche en la Universidad San Marcos en Cercado de Lima. Se espera una gran afluencia de público que llegue para disfrutar de los 4 escenarios en simultáneo, y para ello, deberán tomar las previsiones y llegar a la UNMSM desde aproximadamente 4 p.m.

Además, el cantante del género urbano Sebastián Yatra se presentará el sábado 23 desde las 8 de la noche con su gira ‘Yatra Yatra Tour’ en el Plaza Arena Jockey, en Surco. A diferencia de su participación en el pasado festival Barrio Latino, donde compartió escenario con artistas como Becky G y Nicky Jam, esta vez dará un show exclusivamente propio.

Para todos los salseros, desde las 6 de la tarde, el Estadio Nacional presentará ‘Una noche de salsa’ con los exponentes más reconocidos del género. Cabe indicar que las rutas hacia el coloso deportivo pueden presentar congestión desde horas antes al evento, sobre todo en la avenida Arequipa y vías paralelas como Petit Thouars.

Cierra el día un evento deportivo más: Adidas Lima Night Run 2019. Carrera de 7 kilómetros que partirá desde la playa Agua Dulce hasta Chorrillos, pasando por La Herradura. La partida está fijada para las 8 de la noche.

RESGUARDO POLICIAL

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará unos 10 mil agentes de diversas unidades especializadas para este sábado 23 de noviembre, día en que se realizarán seis eventos en Lima: cuatro conciertos, una carrera en la Costa Verde y la final de la Copa Libertadores 2019.

El coronel PNP Herbert Ramos Ruiz, jefe de la Región Policial Lima, adelantó que, tras las reuniones con las instituciones y autoridades correspondientes, el plan de seguridad contempla resguardar todos los puntos donde se realizarán los eventos, pero se enfocará en el despliegue de mayor número de agentes hacia los distritos de Ate, Cercado de Lima y Chorrillos debido a cuatro eventos: Final de la Copa Libertadores, Vivo X el Rock 2019, Una noche de salsa y la carrera Lima Night.

Se trata de agentes de la Policía de Tránsito, Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Policía Montada, Policía Canina, grupo Terna, entre otros. Además, se desplegarán dos helicópteros.

No obstante, el jefe policial detalló que la cifra de policías puede variar si se reportan enfrentamientos.

“Estamos convocando alrededor de 10 mil policías de diferentes unidades especializadas. Todos estamos comprometidos en alerta máxima”, precisó.

“[Conciertos de Sebastián Yatra y Con Sabor y Donayre] habrá resguardo, pero son de menor intensidad. Nosotros ahora nos abocamos a los eventos que podrían resultar actos de violencia como es el evento deportivo [Final de Copa Libertadores], cuando un gran grupo de personas se aglomeran como es el Estadio Nacional [Una Noche de Salsa] y en San Marcos [Vivo X el Rock]. La maratón [Lima Night] se cubre más que todo para evitar accidentes de tránsito”, refirió.

Ramos Ruiz precisó que el plan de seguridad también cuenta con el apoyo de los Bomberos y personal municipal. “Las fuerzas están articuladas. Se verá también el tema de cierre de vías y de los centros comerciales que funcionan ese día. Tenemos la experiencia que nos ha dejado los Panamericanos”, refirió.

LAS RESTRICCIONES

La Conmebol anunció que se aplicará la ley peruana 30037 (Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos) en la final de la Copa Libertadores 2019.

Los fanáticos de River, Flamengo y el público en general no ingresarán al coloso con gorras, lentes de sol, correas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas de fuego, pintura facial, entre otros.

Los hinchas sí podrán entrar al estadio con banderas de dos metros por uno, papel picado, globos para inflar con exhalación pulmonar y frente para colocar en malla de separación de tribuna y cancha.

De otro lado, los aficionados en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias prohibidas tampoco podrán entrar a la final de la Copa Libertadores.

EN LA MIRA DEL MUNDO

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, remitió una carta abierta en la informó que se estima que más de 5,000 millones de personas formarán parte de la audiencia que tendrá la final de la Copa Libertadores 2019 que se disputará este sábado 23, entre Flamengo y River Plate.

“Más de 5,000 millones de personas de 169 países de todo el mundo estarán pendientes de lo que ocurra este sábado en Monumental de Lima entre dos grandes del fútbol sudamericano como Flamengo y River”, señaló el dirigente.

Además, la esperada final será transmitida en varios países de Europa gracias a la señal de BBC.

“Hay mucha expectativa en Europa. Por primera vez la BBC, que tal vez es el canal más respetado del mundo, canal público abierto en Gran Bretaña, va a pasar la final en vivo”, dijo Christian Martin periodista argentino de Fox Sports.

HORA Y CANALES

El decisivo partido será transmitido por las señales de FOX Sports (FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play)

LISTA DE CANALES DE TV PARA VER LA COPA LIBERTADORES

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

