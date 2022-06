River Plate vs. Colón EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga Profesional este miércoles 15 de junio del 2022 desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el estadio ‘Cementerio de los Elefantes’.

‘Millonarios’ y ‘Sabaleros’ esperan aplicar el conocido dicho: a la tercera es la vencida. Pasaron dos jornadas del nuevo torneo y los equipos entrenador por Marcelo Gallardo y Julio César Falcioni empataron sus compromisos. La ‘Banda’ sin goles ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán. Los de Santa Fe 1-1 con el ‘Decano’ y el 2-2 en el clásico contra Unión.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Colón por la Liga Profesional?

Perú – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (16 de junio)

Para este compromiso, el ‘Muñeco’ Gallardo debe realizar dos modificaciones con respecto a la oncena que presentó hace unos días. Emanuel Mammana se perfila como el candidato para ocupar la franja derecha por Andrés Herrera. Mientras que Nicolás de la Cruz, tras jugar con Uruguay, entraría en el medio por Agustín Palavecino.

De su lado, Colón perdió por expulsión a Facundo Garcés. Entonces, el ‘Emperador’ Falcioni maneja dos alternativas para sustituirle: Gian Nardelli o Lucas Acevedo. De otro modo, el DT de los santafecinos medita enviar sobre la última línea a Federico Lértora o Rafael Delgado para que Andrew Teuten se mueva sobre el lateral izquierdo.

River Plate vs. Colón: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Colón puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Colón por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Colón deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Colón: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Gian Nardelli o Lucas Acevedo o Andrew Teuten, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez, Facundo Farías y Ramón Ábila.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Colón por la Liga Profesional?