River Plate vs. Boca Juniors: Scolari pide declaren campeón de Copa Libertadores al club Xeneize

River Plate vs. Boca Juniors | Luis Felipe Scolari, entrenador brasileño del Palmeiras, hizo una pausa en sus celebraciones por el título del Brasileirao obtenido este domingo para expresar su opinión sobre los actos de violencia que impidieron la realización de la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

'Felipao' fue bastante claro en su parecer y recordó que existe un precedente en la Copa Libertadores que favorece a Boca Juniors ante River Plate (el gas pimienta en 2015).

"Boca tiene razón en no jugar. Si yo estuviera en Boca, no jugaría. No sé cómo está Pablo (Pérez), gran capitán de Boca, gran jugador. No sé cómo está del problema de la vista. Si yo estuviera ahí, no jugaría. Hay un precedente de esto, que ocurrió hace tres años y a River le dieron el triunfo. Para ser correctos, debería ser declarado vencedor Boca", dijo el DT brasileño.

Como se recuerda, Boca Juniors eliminó al Palmeiras de Scolari en semifinales de la Copa Libertadores (2-0 en Buenos Aires y 2-2 en Sao Paulo).

