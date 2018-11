River Plate vs. Boca Juniors: Líder de barra brava de los 'Millonarios' se pronuncia tras ataque a bus

Se pronunció fuerte y claro. Héctor 'Caverna' Godoy, líder de la barra brava del River Plate , ‘Los borrachos del tablón’, se pronunció sobre el lamentable ataque al bus del Boca Juniors que llevó a la suspensión de la final de la Copa Libertadores 2018 .

La prensa argentina difundió ayer un audio en el que Godoy niega haber organizado el ataque a los jugadores del Boca Juniors.

“Quiero decir que por el allanamiento del día viernes (donde se decomisó dinero y entradas), ocurrido en mi domicilio, me puse de inmediato a disposición de la justicia por intermedio de mi abogado. Explicaré ante quien corresponda lo secuestrado y allanado”, declaró Godoy.

Pero eso no fue todo, sobre el ataque al bus, Godoy recalcó que es “absolutamente ajeno a cualquier tipo de actuación que se me pretende imputar. Mando este audio con el fin de aclarar mi situación y desmentir (…) a los que me indican como el autor del lamentable episodio“.

La final de la Copa Libertadores ha sido aplazada dos veces. El sábado el partido fue suspendido por el ataque al bus en el que iban los jugadores del Boca Juniors. El domingo, también se postergó el encuentro por disturbios en las afueras del Monumental.

Hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que la final, para tristeza de los hinchas, se jugará fuera de Argentina (aún no se define el país) y se podría realizar el 8 o 9 de diciembre.