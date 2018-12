River Plate vs. Boca Juniors: Daniel Angelici y su duras críticas a Conmebol por viaje a Madrid

River Plate vs. Boca Juniors | El equipo Xeneize ya está instalado en Madrid para jugar la final de la Copa Libertadores ante River Plate, pero su presidente, Daniel Angelici, no dudó en criticar a la Conmebol por obligarlos a hacer un largo viaje "para jugar un partido".

"Es extraño estar en Madrid. Estábamos a pocas cuadras de jugar un partido y tuvimos que viajar 11 horas para estar acá", empezó disparando Angelici en el programa 'Closs Continental'.

"No nos podemos privar los argentinos de un espectáculo como este. Es triste tener que viajar 12.000 kilómetros para jugar un partido. No hay que dejar de recordar que Boca fue agredido y los jugadores no estaban para jugar el partido, ni el sábado ni el domingo", continuó el titular de Boca Juniors, bastante molesto.

En otro momento, Daniel Angelici indicó que su reclamo legal se mantiene, aunque decidieron viajar para no estropear más su relación con el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

"La relación con Domínguez estaba muy tensa para decirle 'a Madrid no vamos'. Lo legal sigue por caminos separados a la final, en el día de mañana teníamos que tener una respuesta. Vamos a apelar todas las instancias", aseguró.

River Plate vs. Boca Juniors juegan este domingo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, por la final de la Copa Libertadores, desde las 2:30 p.m. (hora peruana).