River Plate vs. Boca Juniors: banderazo en concentración 'xeneize' previo a final de Copa Libertadores

No podrán asistir al estadio para presenciar en vivo el River Plate vs. Boca Juniors , pero ese no fue impedimento para alentar al equipo de sus amores en la antesala a la gran final de la Copa Libertadores 2018.

Desde la primeras horas del sábado, un grupo numeroso de hinchas vestidos de 'azul y oro' llegó a la concentración del equipo para expresar todo el apoyo hacia la plantilla dirigida por Guillermo Barros Schelotto.

Armados con banderas, tarolas, bombos y su inagotable voz, los cientos de aficionados de Boca Juniors -de todas las edades- intentan animar a los jugadores con cánticos.

Los fanáticos 'xeneizes', como hace dos semanas en La Bombonera, demuestran que su equipo no está solo y se quedarán cerca a la concentración hasta el pitazo final en el Estadio Monumental.

Los hinchas de Boca Juniors piden a sus ídolos traer la Copa Libertadores a casa, pues estarán allí por la noche para celebrar a lo grande.