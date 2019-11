Un grupo de hinchas de River Plate se ha mostrado preocupado por una supuesta ‘maldición’ (mala suerte) que recaería en los equipos que entrenan en Matute. La inquietud de la hinchada 'millonaria’ se generó a raíz de una gran cantidad de comentarios malintencionados en redes sociales (en su mayoría de hinchas de equipos rivales de Alianza Lima).

En la semana, medios deportivos informaron que la dirigencia de River evaluaba la posibilidad de entrenar en el estadio blanquiazul previo a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, encuentro que se disputará el próximo 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate.

“Muchachos, vamos a empezar una campaña para voltear el tema de Alianza Lima en redes sociales para que le llegue la información a Gallardo, quien es muy superticioso. No queremos que suceda una desgracia”, se le escucha decir a un hincha argentino en un audio difundido en redes.

Ante todo esto, los fanáticos ‘millonarios’ alzaron su voz de protesta y pidieron a su técnico Marcelo Gallardo no entrenar en Matute.

¿QUÉ DICE GALLARDO?

En la última conferencia de prensa, previo al partido ante Rosario Central por la Superliga Argentina, a Gallardo le hicieron una consulta sobre el tema y su respuesta fue contundente.

Según recoge el diario La Nación, la interrogante planteada por un periodista argentino fue la siguiente: ¿Cree en la supuesta “mufa” (mala suerte) del estadio de Alianza Lima?

“Te voy a explicar para que tengamos conocimiento. Nosotros no elegimos los lugares. Conmebol nos otorga los lugares de entrenamiento y el hotel. Pero yo no creo en nada de eso. Solo creo en el trabajo, esa es mi filosofía. Todo lo demás no juega", aseveró el ‘Muñeco’.