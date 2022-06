River Plate logró una importante victoria sobre Lanús (2-1) en el Estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga Profesional. Los golazos de José Paradela y Braian Romero impresionaron a los hinchas, aunque no fue lo único que captó la atención en los ‘Millonarios’: Nicolás De La Cruz sorpresivamente fue reemplazado en el primer tiempo, ante el evidente enfado de Marcelo Gallardo.

Según se pudo observar durante el encuentro, el volante uruguayo quedó adolorido tras una jugada dividida y causó preocupación. Al observar la escena, el experimentado entrenador trató de entablar una conversación con ‘Nico’, para saber de su condición física, pero la comunicación no fue óptima.

Incluso, el ‘Muñeco’ lució enojado al no obtener una respuesta contundente de su dirigido y optó por el cambio. Fue así que a los 23 minutos, Nicolás De la Cruz se retiró de la cancha, sin saludar a Gallardo, para permitir el ingreso de Ezequiel Barco. Las circunstancias evidenciaban un problema entre ambos protagonistas, aunque finalmente el DT disipó las dudas.

“‘Nico’ salió por una molestia debido a un choque. Pensé que podía seguir, él también, pero necesitaba respuestas rápidas para no correr riesgos en estos partidos cerrados. Decidí el cambio rápido porque no me daba precisiones y no podía jugar con molestias. Por el momento, es solamente un golpe”, reveló el técnico de River Plate en conferencia de prensa.

"¿QUÉ PASA?" así fue el cruce entre Gallardo y Nico De La Cruz: el uruguayo terminó saliendo por Barco a los 24' PT y el DT se mostró muy molesto (no se saludaron en el cambio). pic.twitter.com/CrFlbiSHPt — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2022

¿Qué viene para River Plate?

River Plate dio un importante salto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional y ahora está en el cuarto lugar, sumando ocho puntos, a cinco del líder Newell’s. En la siguiente fecha, los ‘Millonarios’ visitarán a Huracán (3 de julio), rival que acumula el mismo puntaje.

No obstante, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán otro reto previamente: enfrentarán Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este atractivo cotejo entre clubes argentinos será el miércoles 29 de junio (7:30 p. m. hora peruana).