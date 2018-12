Un aficionado de River Plate llegó a Dubái tras 18 horas de vuelo para ver a su querido equipo en la final del Mundial de Clubes , pero cuando bajó del avión se topó con una cruel realidad.

No podía creer lo que sucedía. En pleno vuelo se enteró que el partido se iba al alargue y luego a penales. Bajando del avión se enteró que River Plate había sido eliminado.

El hincha decidió tomar su celular y grabar sus sensaciones. "No se puede creer, no se puede creer. Dieciocho horas viajando, con el c... cuadrado, escuchando el alargue en el avión, en la cola de migraciones escuchando los penales y 5-4. No sé qué hago acá. Me hago c... por un camello. No se puede creer. (Enfocando a otros hinchas de River) Mira la cara de orto de los riverplatenses", soltó.

River Plate, luego de perder en semifinales ante el local Al Ain (2-2 y 5-4 en penales), jugará por el tercer puesto ante el Kashima Antlers, este sábado 22 de diciembre, desde las 8:30 a.m. (hora peruana).

