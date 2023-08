Cuando dirigía a la Selección Peruana, Ricardo Gareca era el segundo técnico mejor pagado del continente y, después de su paso por Vélez, iba a dirigir a Bahrein, donde no hay fútbol profesional, pero según Nolberto Solano, lo económico era lo de menos.

“Muchos lo critican por el tema económico, pero a él la plata no le interesa. Le gusta trabajar en un sitio donde lo quieren y donde pueda estar cómodo”, reveló el ex asistente técnico del ‘Tigre’ mientras dirigía a la ‘Blanquirroja’ en las dos últimas Eliminatorias.

Sin embargo, durante la entrevista que le dio Ñol a Depor no quedaron claras las motivaciones del estratega argentino para ir a dirigir a un país donde no existe el fútbol profesional y, además, por la temperatura particular de Bahréin, sólo se puede juega en las noches.

Adicionalmente, mientras fungía de traductor e interprete entre Gareca y los representantes de la Selección, Solano confesó que otro de los impases que detectó el ‘profe’ fue la barrera del idioma, ya que “lo mejor que él tiene es convencer al futbolista en reuniones individuales”.

Ese y todos los otros motivos citados anteriormente hicieron que nuestro ex técnico de la Selección Peruana no firme por la de Bahréin, pero quedarán en duda las razones que sí propiciaron el acercamiento. “Seguro Ricardo lo explicará en algún momento”.





¿A qué se dedica Solano este 2023?

Nolberto Solano integró el comando técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana por casi ocho años, pero después de eso quedó libre en el mercado esperando nuevos proyectos como asistente o como estratega principal.

Luego de su acercamiento al Sport Boys en esta temporada y de la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de la Selección de Bahréin encabezado por el ‘Tigre’ otra vez, Nolberto Solano decidió volver a Europa y hacer sus pininos como DT.

“Se presentó esta oportunidad con Eskilstuna. Obviamente desconocía un poco la Segunda División de Suecia, pero el fútbol tiene un mismo idioma y, gracias a Dios, se manejarme con el inglés, que es universal”, sentenció Ñol.





VIDEO RECOMENDADO: