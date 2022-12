Luego de la amarga caída en penales ante Australia, que le impidió clasificar con Perú a un mundial por segunda vez consecutiva, Ricardo Gareca le dio una pausa a su carrera como técnico, cargo que ejerció durante más de siente años con la selección nacional. Hoy, finalizado lo que pudo se su segundo mundial, el argentino ya calienta motores para emprender una nueva aventura.

En declaraciones para ‘100% Deporte’, Gareca explicó: “Me propuse esperar a que termine el mundial para empezar a resolver mi futuro”.

Asimismo, indicó que no descarta dirigir un club, pues lo que le atrae más son los desafíos. En ese sentido, no descartó algunas selecciones sudamericanas, siendo más enfático, se refirió a la chilena.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos”, señaló el argentino.

“Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, aseveró el extécnico de la selección peruana.

Según Gareca, le motiva la idea de dirigir en Chile por la tranquilidad y seriedad que existe, según le contó su amigo Julio César Falcioni. Sin embargo, no especificó si se trataba de llegar a dirigir a nivel de clubes o a la selección sureña, que está a cargo desde este 2022 por su compatriota Eduardo Berizzo.

"Tengo un acercamiento de un club importante en Chile 🇨🇱 , tengo colegas y me hablaron muy bien del fútbol chileno"



Experiencia y jóvenes talentos

Por otro lado, el técnico argentino se refirió a la selección peruana y su paso en ella, en donde resaltó que no existió como tal un cambio generacional, sino que más bien, una unión entre el talento joven y las figuras emblemáticas, algo que debería repetirse en el actual proceso.

Por otro lado, Gareca recordó su exitoso paso por la selección peruana: “Yo no fui a hacer un cambio generacional a Perú. Las grandes figuras que uno cree que se les acabó el tiempo, se deben volver a enchufar y alinear. La idea es que convivan la juventud y la experiencia. No hay que desechar a ningún jugador”, indicó.

Ricardo Gareca tuvo su primera aventura como técnico de una selección nacional luego de su paso por diversos clubes, unos más exitosos que otros, claramente, como Talleres, Universitario de Deportes, Vélez Sarsfield y Universitario de Deportes, por citar algunos.

