Ricardo Gareca aparece en la lista de los 50 mejores técnicos del mundo, según revista inglesa

El técnico de la selección peruana , Ricardo Gareca , fue considerado en la lista de los 50 mejores entrenadores del mundo según la prestigiosa revista inglesa 'Four Four Two'.

Gareca aparece en el puesto 48 de la lista, superando a Brendan Rodgers del Celtic y Simone Inzaghi del Lazio, quienes ocupan los puestos 50 y 49 respectivamente.

El entrenador argentino saltó a la fama internacional luego de lograr la hazaña de regresar a la selección peruana de fútbol a disputar un mundial de la FIFA tras 36 años de ausencia.

Pero eso no es todo, ya que fue elogiado por diversos medios internacionales debido al gran trabajo que viene realizando con la selección y que se ve reflejado en el cambio de juego de los seleccionados.

Ricardo Gareca entra en la lista de los 50 mejores técnicos del mundo según revista inglesa Ricardo Gareca entra en la lista de los 50 mejores técnicos del mundo según revista inglesa. (Four Four Two)

“ Gareca no solo llevó a una selección bastante modesta al Mundial, algo que no se lograba desde 1982, sino que también implementó una mentalidad intrépida de ataque. Finalmente perdió en la fase de grupos, pero ganó muchos amigos”, comentó Michael Yokhin para ' Four Four Two '.

En esta lista también figuran los nombres de los técnicos Juan Carlos Osorio, Marcelo Gallardo y Ariel Holan. La revista solo publicó algunos entrenadores y este viernes dará la lista completa.