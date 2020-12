Las imágenes que salen del Perú preocupan a la comunidad internacional y, desde España, Renato Tapia ha hecho un alto en sus actividades con Celta de Vigo para explicar a la prensa local algunos detalles sobre conflicto político y social que vive el país.

“Se juntaron muchas cosas, el tema político, la salud con la pandemia, la economía que no es muy buena... Es un cúmulo de cosas que al final explotó y no explotó de la mejor manera”, contó el mediocampista de la selección peruana para Diario AS.

“Quedan muchas cosas aún por hacer. El pueblo logró cosas, pero aún hay que hacer más porque lo necesitamos como sociedad. Ojalá que siga mejorando. La gente trató de alzar la voz para decir basta”, agregó Renato Tapia .

Renato Tapia vivió la convulsión en las calles de Lima mientras estaba concentrado con la ‘Blanquirroja’. “Fue un hecho muy lamentable, fallecieron jóvenes justo cuando yo estaba allí y me chocó, porque no estamos ajenos a lo que pasa”, recordó.

El volante de Celta de Vigo, reconoció que que a través de sus redes sociales trata de crear “conciencia” sobre lo que pasa en el país. “no sólo consiste en salir a manifestarse, también hay que informarse de lo que está pasando y eso es lo que yo quiero hacer”.

VIDEO RECOMENDADO

Ollanta Humala dijo que las elecciones se deberían adelantar porque el Congreso está "desbocado". (C