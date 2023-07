Renato Tapia fue vinculado al Lyon de Francia hace un mes; sin embargo, las normas del fairlay de ese país habrían impedido su fichaje por lo que ahora se quedaría en España, pero en otro club.

El volante del Celta de Vigo dejaría de vestir la camiseta celeste y la cambiaría por la roja y blanca del Girona de España, colores que tanto bien le hacen en la Selección Peruana.

Así lo informó el diario AS, que postuló a Renato Tapia como nuevo refuerzo del albirrojo catalán en reemplazo del mediocampista Oriel Romeu, quien recientemente fue fichado por el Barcelona.

Con esto, el volante de la ‘blanquirroja’ se juntaría a su compatriota, Alexander Callens, quien defiende a los catalanes desde enero de este año y, de no mediar nada, lo hará hasta junio de 2025.

No obstante, hasta que el ‘capitán futuro’ no firme por otro club, su compromiso sigue fuerte y seguro en el Celta de Vigo, equipo que defendió hasta exponiendo su salud la campaña pasada.

“Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado, con ganas de vomitar... No por la situación, sino porque llegué a un estado que había cosas externas que estaban en mi mente y exploté. Eso demuestra que estaba comprometido con el club”, finalizó Tapia.





