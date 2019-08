¿Se va o se queda? Director deportivo de Feyenoord se refirió a situación de Renato Tapia | VIDEO

El futuro de Renato Tapia estuvo en el limbo después de la Copa América y antes de iniciar la temporada en Holanda. Incluso, Sjaak Troost, director deportivo de Feyenoord, se refirió al futuro del mediocampista.

El dirigente del elenco de Róterdam aseguró que al volante no se le permitiría salir “gratuitamente” del club. Esta situación, generó un ambiente tenso entre todos los protagonistas involucrados.

No obstante, Troost aclaró este tema en el canal oficial de la institución. “(El de Tapia) Parece ser un tema caliente y recurrente. No dije que es un mal jugador, ni tampoco que es una mala persona. Todo lo que dije, pensando en Feyenoord, es que no pueden alejarse por nada jugadores por lo que hemos puesto mucho dinero”, aseguró.

“Mencionamos que usó la excusa del pasaporte, podría haber dicho algo diferente, pero no cambio mi opinión: por supuesto que es un buen jugador, una buena persona y un chico muy amable. Pero lo único que cuenta acá es el interés del club, y si eso no me hace popular, no importa”, explicó el director deportivo.

Superada la polémica, Renato Tapia se ha ganado un espacio en el equipo dirigido por el holandés Jaap Stam. El volante ha jugado tres partidos con el Feyenoord: uno por la liga local y dos por la Europa League.