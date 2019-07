¿Y ahora? Directivo de Feyenoord desvela que Renato Tapia no está en los planes del club

Renato Tapia , después de una destacada Copa América, estuvo voceado como opción para Cruz Azul y Lokomotiv Moscú. Sin embargo, el mediocampista aclaró que continuaría su carrera en el Feyenoord de Holanda.

No obstante, el deseo del volante no se cumpliría luego de las declaraciones del director deportivo, Sjaak Troost, quien aseguró al medio RTV Rijnmond que el jugador no está en los planes para la campaña 2019-20.

“La temporada pasada tratamos de dejarle en claro que no hay futuro en Feyenoord. Entonces, él ( Tapia) se fue a Willem II”, indicó. “Ha jugado la Copa América y los clubes se han inscrito. Todo positivo, pero él no quiere”, añadió.

“La política de Feyenoord es que no lo dejemos ir sin transferencia”, comentó Sjaak Troost. Enseguida, el dirigente del club holandés señaló que Renato Tapia debe colaborar para encontrar una solución.

“Él solo tiene que cooperar con una transferencia. De lo contrario veremos si hay otras opciones”, concluyó el representante del cuadro de Róterdam.

